«الموارد البشرية» تحذر من إجبار الموظفين على العمل دون وجود احتياطات احترازية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إجبار الموظفين في منشآت القطاع الخاص على العمل دون وجود احتياطات احترازية للوقاية من فيروس “كورونا” الجديد أمر غير مسموح به.

ووفقاً لـ “الاقتصادية” أشار الوزارة إلى أنه يجب على صاحب العمل نشر الإرشادات الخاصة بفيروس “كورونا” الصادرة عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في أماكن العمل، موضحة إتاحة خدمة تتيح للمنشآت التي يتعذر عليها الالتزام بقرار تعليق الحضور لمقرات العمل، التقدم بطلبات للاستثناء، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

وكانت الموارد البشرية قد بيَّنت في وقت سابق أن نظام العمل يمنع منح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم، مؤكدةً أن عقود العمل ملزمة للعامل وصاحب العمل ولا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيها.