“هيئة المواصفات”: خدمات منصة سابر الالكترونية متاحة للتجار على مدار الساعة

تكثف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهودها لتيسير أعمال الموردين والمصنعين، لتسهيل الأعمال والتقليل من آثار وتداعيات فيروس كورونا على التجارة العالمية بشكل عام.

ودعت الهيئة الموردين والتجار للاستفادة من خدمات منصة سابر الالكترونية على مدار الساعة، مشيرة إلى أنها خصصت عدد من الوسائل لتقديم الدعم الفني اللازم والسريع من خلال الرقم الموحد 920008673 ، أو البريد الإلكتروني: [email protected] .

وتتيح “سابر” منصة إلكترونية للتاجر والمصنع المحلي إصدار شهادات المطابقة المطلوبة وشهادات مطابقة الإرسالية إلكترونياً للسلع الاستهلاكية سواءً المستوردة أو المصنعة محلياً لدخولها السوق السعودية، كما أن المنصة الإلكترونية تهدف إلى حماية المنشآت التجارية من حالات الغش، إضافة إلى التأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر في صحة وسلامة المستهلك أو بيئته.

وطُورت منصة سابر لتُقدم حلول تقنية متطورة تساعد على تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين، حيث تتكامل هذه المنصة مع الأنظمة الإلكترونية في وزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك لضمان تسهيل الأعمال وتكامل الإجراءات الحكومية بشكل دقيق وسريع.

وتُسهل منصة سابر الإلكترونية على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لدى هيئة المواصفات حول العالم، لفحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونيا، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية.

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