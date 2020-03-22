وزير الصحة: إذا شعرت بحرارة أو كحة أو ضيق تنفس فاعزل نفسك حالاً

دعا وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، المواطنين والمقيمين، إلى عزل أنفسهم ذاتيًا، في حال الشعور بحرارة أو كحة أو ضيق في التنفس.

وقال الربيعة في تغريدة على حسابه على موقع “تويتر”: “إذا شعرت بحرارة أو كحة أو ضيق تنفس فاعزل نفسك حالاً”.

وأكد الوزير أن بقاء المواطن والمقيم في المنزل هو السلاح الأقوى لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد، والحد من مخاطره.

وبحسب الأطباء والمختصين؛ فإن أعراض فيروس كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، والسعال، والصداع، وضيق في التنفس، والتهاب الحلق.