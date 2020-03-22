وفاة رئيس #ريال_مدريد السابق بسبب #كورونا

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توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد، الإسباني لورنزو سانز، عن 76 عاماً، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر نجله.
قال لورنزو جونيور في حسابه على تويتر: “توفي والدي للتو، لم يستحق هذه النهاية وبهذه الطريقة، أحد أطيب وأكثر الناس جدية الذين رأيتهم في حياتي يرحل، عائلته وريال مدريد كانا شغفه، استمتعت والدتي وأشقائي بكل لحظاتهم معه بفخر”.
ونقل سانز الثلاثاء الماضي إلى المستشفى بعد ارتفاع حرارته، ثم وضع في العناية المركزة بعد ثبوت إصابته بفيروس “كوفيد 19”.
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