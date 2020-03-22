شركة Dongii تكشف النقاب عن وحدة إرساء جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة Dongii النقاب عن وحدة إرساء جديدة تتيح استعمال جهاز الألعاب نينتندو Switch بالتلفاز.



وعند النظر إلى الشاحن Dongii، فإنه يعتقد في بادئ الأمر أنه شاحن USB-C مدمج بقدرة مناسبة تبلغ 65 وات، ولكنه في واقع الأمر يتضمن وحدة إرساء لجهاز الألعاب نينتندو Switch، بما في ذلك منفذ HDMI، الذي يتيح للمستخدم إمكانية توصيل جهاز الألعاب بالتلفاز، بالإضافة إلى منفذ USB-A من أجل توصيل ملحقات إضافية بجهاز الألعاب.

Advertisements

ويوفر شاحن Dongii بعض الوظائف، التي لا تتوفر في وحدة الإرساء من نينتندو؛ حيث يمكن توصيل سماعة رأس لاسلكية بجهاز الألعاب Switch عن طريق تقنية البلوتوث 5.0، ولا تتوفر هذه الوظيفة في جهاز الألعاب حتى بعد مرور 3 أعوام على طرحه في الأسواق.

وإذا لم يحتج المستخدم إلى جهاز الألعاب Switch أثناء التنقل، فيمكن استعماله مصدرا إضافيا للطاقة لجهاز اللاب توب أو الهاتف الذكي، فعند استعمال الشاحن مع الحاسوب فإنه يمكن تشغيل مخرج HDMI مع شاشة بدقة وضوح 4K وبمعدل تنشيط صورة 60 هرتز.

ومن المقرر طرح الشاحن Dongii الجديد في الأسواق خلال يونيو/حزيران المقبل بسعر يبلغ 153 دولارا أمريكيا.