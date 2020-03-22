شكرا لقرائتكم خبر عن غزة تسجل أول إصابتين بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد، تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في القطاع.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنّ الإصابتين تمّ تشخيصهما لدى مواطنَين عائدين من باكستان، مضيفة أنهما بقيا «بين المحجورين» في مركز للحجر قرب الحدود مع مصر «ولم يدخلا القطاع».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن الرجلين في حالة مستقرة.

ويرى خبراء أن إصابة أي شخص داخل غزة بالفيروس سيفضي إلى انتشاره سريعاً نظراً إلى الاكتظاظ السكاني الشديد.

من جهتها، وضعت وزارة الصحة نحو 900 شخص كانوا قد عادوا إلى القطاع مؤخراً رهن الحجر الصحي، إلى جانب آلاف في الحجر الصحي المنزلي.

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