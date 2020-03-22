شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الأمريكي وزوجته غير مصابين بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته، أنّهما غير مصابين بفيروس كورونا المستجدّ، حسب ما أعلن مكتب بنس الأحد.

وقالت كيتي ميلر المتحدّثة باسم بنس: يسرّنا أن نُعلن أنّ نتائج اختبار كوفيد-19 لنائب الرئيس مايك بنس والسيّدة الثانية كارن بنس جاءت سلبيّة.

وكان بنس أكّد في وقت سابق، أنّه سيخضع للفحص بعدما تأكّدت إصابة أحد العاملين في مكتبه بالفيروس.

وقالت ميلر الجمعة: إن الفحوص الطبية أظهرت إصابة أحد مساعدي بنس بالفيروس. وأضافت: لا الرئيس (دونالد ترامب) ولا نائب الرئيس بنس كانا على اتصال وثيق به.

وقد تم تكليف مايك بنس من قبل الرئيس الأمريكي بتنسيق مكافحة الوباء في الولايات المتحدة، وتم وضع العديد من المحيطين بدونالد ترامب بالحجر الصحي بعد احتكاكهم بمصابين بالفيروس.

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