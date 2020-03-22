شكرا لقرائتكم خبر عن «دانة غاز» تصدر بياناً توضيحياً بشأن منشآتها وعملياتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اصدرت شركة دانة غاز بياناً توضيحياً حول منشآتها وعملياتها على خلفية الوضع العالمي الراهن، أكدت فيه أن مرافقها وعملياتها في إقليم كردستان العراق ومصر تعمل بكامل طاقتها ولم تتأثّر معدلات إنتاجها بانتشار الفيروس الوبائي العالمي كورونا (كوفيد-19).

ويشكل الغاز الطبيعي 75% من إنتاج شركة دانة غاز، ويتم بيعه بموجب عقود طويلة الأجل مع الحكومات المضيفة، حيث تساهم هذه العقود بنحو 50% من دخل الشركة السنوي ولا تتأثّر بتقلبات أسعار نفط.

وقال البيان: تتمتع «دانة غاز» بوضع مالي متين، حيث بلغ الرصيد النقدي للشركة 425 مليون دولار بنهاية عام 2019.

ولا يتطلب من الشركة تقديم تمويل رأسمالي مباشر لخطط نموّها في إقليم كردستان العراق، حيث يبلغ معدل الإنتاج الحالي 400 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.

وكان مجلس إدارة دانة غاز قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 5.5 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وسيتم طرحها أمام المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في 14 أبريل 2020.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز» في البيان: «حققت دانة غاز، اداءً تشغيليًا قويًا خلال عام 2019، وتواصل هذا الأداء القوي خلال عام 2020. وتأتي صحة وسلامة موظفينا على رأس أولوياتنا حيث نستمر في اتخاذ التدابير اللازمة كافة للحفاظ على سلامتهم في ظل وباء كورونا لضمان سلامتهم وضمان استمرارية عملياتنا دون انقطاع في الوقت نفسه.»

وتابع وارد: «تضع بيئة أسعار النفط المنخفضة الحالية ضغوطًا على القطاع النفطي بأكمله، وتتمتع دانة غاز بتحوط طبيعي ضد أسعار النفط المنخفضة بسبب تنوع إنتاجنا واتفاقيات بيع إنتاجنا من الغاز بموجب عقود طويلة الأجل وبأسعار ثابتة. ونحن محظوظون لوقوع عملياتنا ضمن بيئات تشغيلية منخفضة التكاليف وقد حافظنا على نهج صارم لضبط النفقات منذ التراجع الأخير لأسعار النفط في عام 2014. نقوم حاليًا بمراجعة النفقات كافة وسنتخذ الإجراءات المناسبة إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.»

وختم الرئيس التنفيذي بالقول: «وتعكس توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قوّة مركزنا المالي والتشغيلي، كما يسلّط الضوء على التوقعات الإيجابية لمستقبل الشركة على المدى الطويل».