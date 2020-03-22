شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في بوليفيا إلى أجل غير مسمى بسبب كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرجئت الانتخابات الرئاسيّة في بوليفيا إلى أجل غير مسمّى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلنت المحكمة الانتخابية العليا وذلك بعدما كان مقرّرا إجراؤها في 3 أيّار/مايو لمحاولة الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقالت المحكمة في بيان إنها تريد "حوارا واسعا وتعدديا مع جميع المنظمات السياسية" بهدف "تحديد موعد جديد" للانتخابات.

ويأتي هذا الإعلان بعيد قرار الحكومة البوليفية الموقتة فرض حجر صحي في بوليفيا اعتبارا من الأحد في محاولة لإبطاء تقدم الوباء.

وسجّلت البلاد البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة حتى الان 19 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان جرى دعوة البوليفيين في وقت سابق للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 3 أيار/مايو لانتخاب خلف للرئيس المستقيل إيفو موراليس اللاجئ في الأرجنتين.

وكان موراليس قد أعلن فوزه في الانتخابات التي أجريت في 20 تشرين الأول/أكتوبر وسط تنديد من المعارضة بحصول عمليات تزوير.

وعلى وقع تظاهرات استمرت أسابيع وتخلي الجيش عنه، أعلن موراليس استقالته في 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

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