شاهد.. سفير الصين بالسعودية يخضع لحجر صحى منزلى تلبية لدعوة صحة المملكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سفير الصين في السعودية، تشن وي تشينج، دخوله الحجر الصحى المنزلى، بناء على دعوة وزارة الصحة السعودية، حيث نشر السفير الصيني عبر حسابه في تويتر، عدة صور له بالمنزل وهو يمارس أنشطة منها القراءة والطبخ والرياضة، خلال التزامه بالحجر الصحي.
وقال تشينج،: "تلبية لدعوة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، للجلوس في البيت والمساهمة في الأمن الصحي، أجلس في البيت أقرأ الرواية السعودية (ثمن التضحية)".
وأضاف: "أقوم بالرياضة.. أجرب الطبخ.. وأشرب القهوة"، ونصح متابعيه بعدم نسيان غسل أيديهم باستمرار، متسائلًا: "ماذا تفعلون في المنزل؟".
كانت وزارة الصحة السعودية دعت المواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي المنزلي، قائلة: "ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك".
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