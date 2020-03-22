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تعليق الصلوات والقداديس فى كنائس سوريا ولبنان للوقاية من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنائس فى دولتى سوريا ولبنان تعليق الخدمات والصلوات العامة، بما فيها القداس في الكنائس من تاريخه وحتى إشعار آخر، ضمن إجراءات المكافحة من فيروس كورونا، وفق ما ذكرته روسيا اليوم.

وخلال بيان مشترك، أكد على إتخاذ الكنائس عددا من الإجراءات "بناء على التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا، وللوقاية من هذا الوباء"، وتضمنت تلك الإجراءات أيضا "إيقاف الاجتماعات والأنشطة كافة من أمسيات ورحلات وكرامس واحتفالات ومعارض ومسابقات وغيرها".


 

 

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بالإضافه إلى "إقامة الجنازات في كنائس المدافن حصرا (إن وجدت) بحضور كاهن الرعية وذوي الفقيد، دون تقبل التعازي، والابتعاد عن كل أنواع التجمعات والتزام البقاء في المنازل".

 

وطالب البيان بضرورة التقيد الكامل بالتعليمات الصحية الرسمية.


 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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