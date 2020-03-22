شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالبحرين والإمارات ورياح مثيرة للأتربة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين غائما مع فرص لتساقط أمطار متفرقة، وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبارعلى معظم مناطق المملكة تؤدى الى شبه انعدام في الرؤية الافقية.

وإليكم التفاصيل...

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون غائماً مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار رعدية في بداية اليوم، ويكون مغبراً في وقت لاحق ويتحول إلى معتدل عند المساء، وبلغت درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة تؤدى الى شبه انعدام في الرؤية الافقية على (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية) يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة .