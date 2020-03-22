دعوة أممية لوقف القتال وتوحيد جهود مكافحة كورونا بليبيا

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365



دعا الأمين العام للأمم المتحدة فجر الأحد كافة الأطراف في ليبيا إلى "توحيد جهودها لمواجهة التهديد الذي يشكله فيروس كورونا وضمان وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد دون عوائق".



جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام "استيفان دوغريك"، وصل الخليج 365 نسخة منه.



وبحسب دوغريك، أكد الأمين العام على ضرورة قبول الأطراف المعنية "مشروع اتفاق وقف إطلاق النار المنبثق عن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 التي سيرتها الأمم المتحدة في جنيف الشهر الماضي".



ورحب غوتيريش في بيانه بـ "الرد الإيجابي الذي قدمته حكومة الوفاق الوطني وكذلك رد الجيش الوطني الليبي في 18 و 21 آذار/ مارس على التوالي ، للدعوات إلى وقف إنساني للقتال".

وأعرب عن أمله في أن "يترجم ذلك إلى وقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية".



وكان أحمد المسماري، المتحدث باسم ميليشيات خليفة حفتر، صرح السبت، بأن "اللواء متقاعد خليفة حفتر أبدى ترحيبه بدعوة الأمم المتحدة ودول غربية وعربية إلى هدنة إنسانية في ليبيا، للتركيز على جهود مكافحة كورونا".



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فيما شكك المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، في صدقية تصريحات ميليشيات حفتر.

وأكد قنونو عبر بيان، أن قواتهم ملتزمة بدعوات وقف إطلاق النار لدواعي الحوار ولأسباب إنسانية، واصفا إعلان حفتر قبوله وقف الاقتتال بـ"الإعلان الكاذب".



وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.



وقبل أيام، دعت كل من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، كافة أطراف النزاع الليبي إلى هدنة إنسانية لمساعدة الحكومة على مواجهة كورونا.



ورسميا، لم يعلن في ليبيا حتى مساء السبت عن تسجيل أي إصابة بالفيروس أو حتى حالة اشتباه.



وحتى صباح الأحد، أصاب كورونا أكثر من 307 آلاف ألف حول العالم، توفي منهم أكثر من 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

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