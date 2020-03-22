شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" يحظر المحتوى المضلل حول كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن "تويتر" أنه سيزيل المحتوى، الذي يروج لمزاعم غير محددة ومضللة بشأن فيروس كورونا.

وقال موقع التواصل الاجتماعي إن التغريدات، التي يمكن أن تعرض الناس لخطر الإصابة بـ"كوفيد-19"، سيتم حظرها وفقا لقواعد الأمان المراجعة.

ويتضمن ذلك أي مزاعم غير موثوقة بأن جماعات بعينها أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، كما يتضمن أيضا نفي إرشادات خبراء، أو نصائح غير رسمية حول طرق التشخيص أو العلاج منه.

وقال تويتر في منشور على حسابه " سنطبق ذلك من خلال تنسيق وثيق مع شركائنا، ومن بينهم سلطات الصحة العامة والحكومات، وسنواصل استخدام المعلومات من تلك المصادر لدى مراجعة المضمون".

وأضاف البيان "سيتم إزالة المضمون الضار و أن الأولوية ستكون لإزالة التغريدات التي تعد الأكثر خطرا".

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