شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى المغرب إلى 96 ووفاة 3 حالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى المغرب تسجيل 96 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت ووفاة ثلاثة منها، وأضافت الوزارة فى بيان أن ثلاثة من المصابين بالفيروس تعافوا من المرض.
وناشدت الوزارة المواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والالتزام بحالة الطوارئ الصحية والتى أعلنتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية"، وقرر المغرب منع التنقل بين المدن اعتبارا من منتصف ليلة أمس لمنع انتشار كورونا.
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