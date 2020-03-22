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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هل ينتقل كوفيد-19 للأطفال
الأحد 22 مارس 2020
متابعات الخليج 365
بينما تقضي العائلات حول العالم مزيدا من الوقت معا داخل أماكن متقاربة، تنقل صحيفة "الجارديان" البريطانية آراء الخبراء بشأن كيفية الحفاظ على سلامة الكبار والصغار من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
مخاطر "كوفيد-19" على الأطفال
قالت الدكتورة أكيكو إواساكي، أستاذة علم المناعة الحيوية بجامعة ييل، إن الأطفال ليسوا محصنين تماما ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن خطورته عليهم أقل بكثير عن أي مجموعات عمرية أخرى، وحال الإصابة يجب إيداعهم المستشفى.
القلق من نقل الأطفال للفيروس
هنا أوضح الدكتور جون كارل، المتخصص في أمراض الرئة لدى الأطفال بمركز كليفلاند كلينيك الطبي، أن احتمالية ذلك ربما تكون عالية، لأن الأطفال في العمر الصغير يحتاجون إلى تواصل مباشر معهم للتحكم بالمكان الموجودين فيه، لذا يصبح من الصعب تنفيذ حالة التباعد الاجتماعي.
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