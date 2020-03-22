عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر تطلق التعليم عن بعد لمواجهة كورونا

الأحد 22 مارس 2020

متابعات الخليج 365

أطلقت وزارة التربية والتعليم المصرية، موقع "بنك المعرفة " على شبكة الإنترنت، لتمكين الطلاب من متابعة المناهج الدراسية والتواصل مع معلميهم عن بعد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد تعطيل الدراسة.



وكشفت وزارة التعليم المصرية، عن إجراءات التحول الرقمي والتكنولوجي، ضمن خطوات تطوير التعليم في مصر، من خلال وضع المناهج الدراسية والمحتوى التعليمي على بنك المعرفة المصري، لجميع المراحل التعليمية لمساعدة الطلاب على استكمال دروسهم إلكترونيا عبر الإنترنت في ظل الأزمة الحالية التي يتعرض لها العالم بسبب فيروس كورونا.

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وشرحت التعليم المصرية، كيفية تسجيل الدخول للطلاب على بنك المعرفة المصري التابع لوزارة التربية والتعليم، وكشف وزارة التربية والتعليم عن أن المعامل التكنولوجية في المدارس المصرية ستساعد في تجاوز هذه الأزمة من خلال رفع شرح المناهج الدراسية على بنك المعرفة المصري، عبر خطوات التسجيل على موقع: www.ekb.eg.

وتابعت: "بنك المعرفة يخص الطلاب والمعلمين أيضاً، من خلال تسجيل كل منهم البيانات الخاصة به بالمكان المحدد، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online، وذلك عن طريق الرابط:

https://edmodo.org