بقرص عباد الشمس.. "جوجل" يحتفل بعيد الأم

كتب - أحمد عبدالمنعم:
احتفل محرك البحث العالمي "جوجل" بعيد الأم، الذي يوافق يوم 21 مارس من كل عام.
ووضع محرك البحث صورة للاحتفال بهذه المناسبة، شبه فيها الأم بالشمس المشرقة، أو بقرص عباد الشمس.
وقد ظهر الاحتفال بعيد الأم حديثًا، وتحديدًا في القرن العشرين، تكريمًا لدور الأمهات في تربية صغارهن وأثر ذلك على المجتمعات.
ويختلف تاريخ الاجتفال بعيد الأمن من دولة إلى أخرى، وتعود فكرة الاحتفال به في الدول العربية إلى الصحفي المصري علي أمين.
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