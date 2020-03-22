دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي "سوميت" أسرع حاسوب في العالم يستعد لتجريب 77 عقاراً لعلاج كورونا

تسبب فيروس كورونا المستجد في وضع تحديات غير مسبوقة أمام الجميع على رأسهم قطاع كبير من العلماء والباحثين؛ في محاولة لمكافحته والبحث عن علاج له.

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تمكن عدد من الباحثين والعلماء من بناء أسرع حاسوب عملاق في العالم من أجل وقف تفشي العدوى القاتلة لفيروس كورونا المستجد، بعد دفع هذا الفيروس العديد من العلماء والباحثين لتسريع أبحاثهم.

إن الحاسوب العملاق "سوميت"، الفائق الذي طورته شركة "آي بي إم" الأمريكية، المجهز بـ "دماغ ذكاء اصطناعي"، قادر على توفير آلاف حالات المحاكاة لتحليل أي مركبات دوائية قد توقف الفيروس عن طريق إصابة الخلايا المضيفة بشكل فعال، وفق ما نقله موقع إرم نيوز، عن موقع "فيوتشريزم" العلمي المتخصص.

كُلف الحاسوب العملاق بالعثور على مركبات يمكن أن تلتصق بجزء معين من الفيروس، وهو بروتين يُدعى "S-protein"؛ لإصابة الخلايا المضيفة، حيث يقضي على فاعلية البروتين أو يكون الأمر أشبه بنزع سلاحه، حيث يمكن منع الفيروس من الانتشار.

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فيما نشر باحثون أوك ريدج الوطني في ولاية تينيسي، نتائج الدراسة في مجلة ChemRxiv، التي تبينت أنه بإمكان الحاسوب العملاق تحديد 77 عقاراً، الذي من الممكن أن يساهم في علاج فيروس كورونا المستجد، حيث يعد هذا خطوة أولى مهمة وواعدة نحو إنشاء لقاح أكثر فاعلية.المزيد:

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