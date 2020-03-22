شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 306 مخالفاً لقرار حظر التجوال فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال 306 مخالفاً لقرار حظر التجوال المفروض فى العاصمة العراقية، وقالت القيادة فى بيان صحفى "تواصل قواتنا الأمنية الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجوال الوقائى داخل العاصمة بغداد، وألقت القبض اليوم على 306 مخالفاً لإجراءات الحظر".

وأضافت "تم حجز 127 عجلة ودراجة، فى حين فرضت 4132 غرامة فى جانبى الكرخ والرصافة".

ودعت القيادة "المواطنين للتقيد التام بالقرارات الصادرة من الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وتؤكد أنها لن تتهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلا عن تقديمها المساعدة للأشخاص والعجلات المستثنية من حظر التجوال".

وسجلت وزارة الصحة العراقية، 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، وإصابة 21 شخصا، وذلك حسبما ذكرته قناة سكاى نيوز عربية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

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وأكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9840 آخرين"​​.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في تصريحات يوم الجمعة: "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".

وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على هذا الوباء.

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من دول العالم والمنظمات مع الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".