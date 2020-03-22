يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
"الخليج 365" من الكويت: قررت الكويت السبت، فرض حظر تجول جزئي في البلاد بداية من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح إن "مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح فرض حظر تجول في كافة أرجاء البلاد اعتبار من يوم غد وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر".
وأوضح الصالح أن القرار "جاء بسبب بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد".
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا إلى 159 حالة.
وأعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، في وقت سابق، السبت، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت إلى الشفاء إلى 27 حالة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تفرض حظر تجول جزئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.