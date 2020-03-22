شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تخصص 850 مليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ اليوم السبت إن تونس ستخصص 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار) لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا.
ومن بين الإجراءات الجديدة ستؤجل الحكومة المستحقات الضريبية والضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتؤخر سداد قروض الموظفين محدودي الدخل وتوفر دعما ماليا للأسر الفقيرة.
وأكدت تونس 60 حالة إصابة بفيروس كورونا والذي من المتوقع أن يلحق الضرر بقطاع السياحة الذي يمثل نحو عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
أكد ديوان الطيران المدنى والمطارات التونسى، اليوم السبت، أن جميع المسافرين الوافدين إلى المطارات التونسية على متن رحلات الإجلاء سيتم اخضاعهم بصفة آلية إلى الحجر الصحى الإجباري.
وأضاف الديوان - فى بيان - أنه سيتم نقل المسافرين القادمين على متن هذه الرحلات مباشرة إلى الأماكن المخصصة للحجر الصحى حال وصولهم، وسيتم إعلامهم بالأماكن التى سيتم إيوائهم بها.
وشدد البيان على أنه لن يسمح بالدخول لمستقبلى المسافرين إلى المطارات التونسية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تندرج فى إطار الوقاية المنصوص عليها ضمن الخطة الوطنية للتصدى لفيروس "كورونا"، وسيتم تطبيقها على جميع رحلات الإجلاء التى تنتهى يوم غد الأحد.
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