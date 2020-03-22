الكويت.. حظر تجول جزئي وتمديد العطلة لمواجهة كورونا

الكويت / الخليج 365

قررت الكويت، مساء السبت، فرض حظر تجوال جزئي وتمديد تعلیق العمل في كافة المؤسسات الحكومية لمدة أسبوعین إضافيين.

أعلن ذلك وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكویتي أنس الصالح، خلال مؤتمر صحفي، بعد انتھاء جلسة استثنائیة للحكومة.

وأوضح أن مجلس الوزراء قرر فرض حظر تجوال جزئي في كافة أرجاء البلاد اعتبارا من الأحد، ما بين الخامسة مساء (14:00 ت.غ) وحتى الرابعة صباحا (1:00 ت.غ) یومیا وحتى إشعار آخر.

وأضاف الصالح أن المجلس قرر تمديد العطلة في كافة المؤسسات الحكومية لمدة أسبوعین إضافيين.

Advertisements

واستطرد مطمئنا المواطنين: "في غير نطاق فترة حظر التجول، الأمور كما هي ولا داع للهلع والذعر".

وشدد على أن وزارة الداخلية ستطبق القانون على كل من يخترق الحظر والعقوبة تصل لـ10 آلاف دينار (33 ألف دولار) أو 3 سنوات حبسا".

وأوضح أن القرار جاء بسبب بعض مظاھر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازیة لمواجھة انتشار عدوى فیروس "كورونا".

وفي 11 مارس/الجاري، أعلنت الكويت، عطلة لمدة أسبوعين.

في وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 حالة مؤكدة إصابتها بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد ليرتفع بذلك عدد الاصابات المسجلة حتى الآن إلى 176 حالة.وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 305 آلاف حول العالم، توفي منهم قرابة 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.