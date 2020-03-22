كورونا.. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار لمنع التجمعات

بيروت / الخليج 365
أعلن الجيش اللبناني، مساء السبت، بدء انتشاره في كافة أراضي البلاد لتنفيذ تدابير احترازية تحد من تفشي فيروس "كورونا"، تشمل منع التجمعات.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، عن الجيش قوله: "بدأت وحدات الجيش هذا المساء بالانتشار على الأراضي اللبنانية كافة في إطار تنفيذ الخطة الرامية إلى تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بمنع التجمعات وإقفال كل مؤسسة يشملها قرار التعبئة".
وجاء بيان الجيش بعد خطاب متلفز لرئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، مساء السبت، دعا فيه اللبنانيين إلى حظر تجوال ذاتي لمواجهة خطر كورونا.
وأعلن دياب أنه سيتم تسيير دوريات أمنية وإقامة الحواجز لفرض إجراءات الوقاية، لافتا إلى أن القوى الأمنية ستتخذ كل الإجراءات لحصر حركة المواطنين إلا للضرورة القصوى.
وحتى مساء السبت، سجل لبنان، 230 إصابة بكورونا، فيما أصاب الفيروس نحو 300 ألف شخص حول العالم، توفي منهم قرابة 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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