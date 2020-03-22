غزة.. احتفال "عيد الأم" من داخل الحجر الصحي

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

احتفل شبان وفتيات ورجال شرطة مسؤولون عن تأمين مركز للحجر الصحي بغزة، السبت، بـ"عيد الأم" الذي تحتفل به الدول العربية في 21 مارس/آذار من كل عام.

ولم تخل الأجواء الاحتفالية، التي أقيمت داخل مركز للحجر الصحي بمدينة دير البلح وسط القطاع، من إحضار الكعكة، وتعليق الزينة والبالونات الملونة.

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ووزع المنظمون، خلال الحفل، الزهور والحلوى على الأمهات، وأنشدوا لهن الأغاني لخلق أجواء من الفرح والبهجة داخل المركز.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن 1271 عادوا للقطاع وتم استضافتهم داخل 20 مركزا للحجر الصحي الإلزامي بسبب فيروس "كورونا".

وتؤكد الوزارة أن قطاع غزة يخلو من الإصابات بـ"كورونا" حتى الآن.وحتى مساء السبت، أصاب كورونا نحو 300 ألف حول العالم، توفي منهم قرابة 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

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