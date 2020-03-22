أردوغان: تركيا وفلسطين معا ضد كورونا

إسطنبول، رام الله / الخليج 365

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها لفلسطين في مكافحة فيروس "كورونا".

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأشار البيان أن أردوغان وعباس بحثا أيضا العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الرئيس أردوغان اطمأن، خلال الاتصال، على الأوضاع بفلسطين في ظل أزمة "كورونا"، معربا عن تمنياته بالسلامة والخير للشعب الفلسطيني.

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بدوره، أعرب عباس عن شكره للرئيس أردوغان، متمنيا له وللشعب التركي الخير والسلامة من هذه الجائحة.

واتفق الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي، على استمرار التنسيق والتعاون فيما يتعلق بسبل مواجهة ومكافحة هذا الوباء.

وحتى السبت، أصاب كورونا أكثر من 300 ألف حول العالم، توفي منهم قرابة 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

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