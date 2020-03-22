الكويت حظر التجول من 5م إلى 4ص

أعلن مجلس الوزراء الكويتي قبل قليل حظر تجول جزئي في الكويت وذلك من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا ، وان هذا القرار جاء بعد رصد عدم الالتزام بالبقاء في المنازل. كما أقر مجلس الوزارء تمديد التعطيل في الجهات الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين إضافيين.

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