ميلان يعلن إصابة مالديني وابنه بفيروس كورونا

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أعلن نادي ميلان، إصابة باولو مالديني أسطورة الفريق ومديره الرياضي، ودانييل مالديني نجله ولاعب الفريق الأول، بفيروس كورونا.
وأصدر ميلان بيانا رسميا، أعلن فيه إصابة الثنائي بفيروس كورونا، وأنهما خضعا بالفعل لإجراءات العزل الطبي.
دانييل مالديني صاحب الـ18 عاما كان يتدرب مع الفريق الأول مؤخرا، وشارك في لقاء هيلاس فيرونا يوم 2 فبراير الماضي.
وهذه الإصابة هي الأولى داخل نادي ميلان بفيروس كورونا، لكن ليست كذلك بالنسبة لفرق إيطاليا التي طالها الوباء بشكل كبير، وآخرهم باولو ديبالا نجم يوفنتوس اليوم.
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