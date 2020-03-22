حسين عبدالغني يكشف موعد اعتزاله كرة القدم

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كشف حسين عبدالغني قائد وظهير أيسر النادي الأهلي عن موعد اعتزاله لعبة كرة القدم.
وقال عبدالغني إن الموسم الحالي قد يكون هو الأخير له مع الساحرة المستديرة بعد مسيرة طويلة مليئة بالانجازات.
ولفت عبدالغني خلال حديثه عبر إذاعة ” يو إف إم “:” كرة القدم تعتمد على عطاء اللاعب ولا أريد إطلاق أحكام مطلقة وأترك الأمر للظروف والكرة لا توجد فيها مجاملة لأن الجميع يُقيم جيداً مستوى اللاعبين “.
وأوضح:” الجمهور دائماً ما يتحدث عن العمر بعيداً عن العطاء داخل الملعب ولكن لكل بداية نهاية وقد يكون الموسم الحالي هو آخر موسم لي “.
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