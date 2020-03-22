ماجد عبدالله انا ثابت والبقية متحركون

أكد ماجد عبدالله للمذيعة ندى الشيباني عبر برنامج “هذا أنا” والذي يعرض على قناة ابو ظبي أنه ثابت والبقية متحركون ، وأستدل على كلامه بأن كل لاعب يقارن بماجد عبدالله ولا تزعجه هذه المقارنات .

الصرامي والتحكيم

وتطرق في حديثه لمدير المركز الإعلامي الحالي لنادي النصر الاستاذ ” سعود الصرامي” وأنه يرى أنه غير مناسب لهذا المنصب لأنه يعتمد على الصريخ ، بينما يحتاج النصر إلى شخص رزين يتعامل مع المواقف بكل هدوء .

ولم يخلو اللقاء عن التحيكم فأوضح ماجد أن الحكم مهما أخطأ لا يمكن أن نقول عنه أنه منعمد أو غير متعمد ، وتقنية الفار قللت من أخطاء الحكام ولكن كانت بدايته أفضل من الآن ويبدو أنه يحتاج إلى بس يخوفه ،وأن البعض عند الخسارة يضع اللوم على الحكم ويتناسى ان فريقه لم يقدم أي شي ، ولو قدم الفريق المأمول منه سيكسب بغض النظر عن الحكم .

الصحافة

وعندما سألته “ندى ” عن الصحافة والإعلام وهل يهتم بكل ما يكتب عنه ، اوضح أن من قال شي جميلاً عنه نقول له شكراً ومن قال غير ذلك فسامحه الله ، ولا أحمل في خاطري شيئ ضد اي إعلامي ، وأن اعرف مقاصدهم من بعض الكلمات ، وأن الصحافة الرياضية هي السبب في الحساسية الموجودة بين اللاعبين ، ويجب على اللاعبين عدم تصديق كل ما ينشر في وسائل الإعلام ، وبين أن بعض البرامج الرياضية نلاحظ فيها هواش وصراخ وتساءل ماذ يستفيد المشاهد من ذلك ؟

الحب

وأوضح ماجد أن الحب موجود وعاشه منذ طفولته ولكن ليس حب عاطفة بل حب الناس والأصحاب والجمهور، أما العاطفي فلم يأتي حتى الآن حيث أنني مسؤول عن أسرة أختي المتوفاه واهتميت بأبنائها الخمسة ، ولم يأتي النصيب حتى الآن ، ولا يوجد لديه مواصفات خاص في المرأة التي أتزوجها .

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جميعة أصدقاء لاعبي كرة القدم

ولم يخل اللقاء عن الحديث عن جمعية اصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية والتي كانت منذ عهد الأمير عبدالله بن مساعد والذي لم يتردد في الموافقة مباشرة وتمت بطريقة رسمية وفي وقت قصير ، وخلال 3 سنوات وفرنا العديد من الأمور مثل السكن والأثاث والعلاج والتعليم والتوظيف وأشاد ماجد بدور وزير الإسكان ومعالي المستشار تركي ال الشيخ وبين أن عدد المستفيدين بلغ حوالي 7118 فرد ، وتم تسليم 42 وحدة سكنية للاعبين السابقين .

أجابات مختصرة

الهلال افضل من النصر

الهلال سيفوز بالدوري لانه فريق مكتمل من حيث اللاعبين

أخطاء النصر باعتماده على الاجانب ،

الغرور سيقود حمد الله للهاوية

الصدق لا يحتاج لتزيين

المدرب الأجنبي أفضل من السعودي

أكثر شيئ يؤلمني أبو وجهين

1990 افضل من منتخب 1994

يسعدني ان البعض كان يعتبرني قريق

الحم بأن أكون سوبر مان

شعرت بالظلم عند طردي أمام الإمارات

الفتراء أكثر شي يخيفني

بكيت يوم اعتزالي

ميسي أفضل من رونالدو

اشجع ريال مدريد

سامي مقارنته بي لا تقدم ولا تؤخر فكل منا عاش فترة معينه