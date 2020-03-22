لبنان يفرض حظر التجول

طلب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب من قوات الأمن اليوم (السبت) فرض إجراءات مشددة تلزم الناس بالبقاء في منازلهم ومنع التجمعات وذلك في إطار جهود لكبح انتشار فيروس كورونا. وأوضح رئيس الوزراء في كلمة نقلها التلفزيون أن الإجراءات ستشمل دوريات ونقاط تفتيش، وفقًا لـ”رويترز”. ودعا “دياب” اللبنانيين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

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