شكرا لقرائتكم خبر عن اشتبـاك ألمــاني أمريكــي حــول لقـاح لعـــلاج «كـــورونــــا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد هاني عطوي

لم يعد خافياً على أحد احتدام التنافس الدولي بين القوى الكبرى حول من يسبق الآخر؛ لاكتشاف لقاح يتصدى لفيروس «كورونا»؛ (كوفيد 19)، وبدأت القضية تنكشف بقوة بعدما حاولت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب إغراء العاملين بشركة ألمانية، تطور لقاحاً ضد فيروس، بمبالغ مالية ضخمة؛ للانتقال إلى الولايات المتحدة، للحصول على اللقاح بشكل حصري. يتجاوز الصراع الأشمل ألمانيا والولايات المتحدة إلى غيرهما من الدول؛ حيث تنشط التقارير السرية ومحاولات استدراج الشركات والعلماء من أن تفوز هذه الدولة أو تلك بإنتاج الدواء.

وقبل أيام، نددت الحكومة الألمانية بمحاولة دونالد ترامب السيطرة على المختبر الألماني (CureVac). واتهمت حكومة أنجيلا ميركل، الولايات المتحدة بمحاولة امتلاك مشروع يتم بموجبه تطوير لقاح ضد الفيروس التاجي (كورونا) بواسطة مختبر ألماني، وحذرت من أنها ستفعل كل شيء؛ كي يتم تطويره في أوروبا.

واحتج وزير الاقتصاد الألماني بيتر التميير على ذلك وصرّح للصحافة: ألمانيا «ليست للبيع»، فيما أكد وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر صحة المعلومات التي نشرتها في اليوم نفسه صحيفة «Die Welt» الألمانية حول هذه المحاولة من قبل الرئيس الأمريكي. وقال سيهوفر: «سمعت من المسؤولين الحكوميين عدة مرات أن هذا صحيح وأعلن أن الموضوع سيُطرح على «لجنة الأزمات» الحكومية المسؤولة عن تجريب اللقاح ضد وباء الفيروس التاجي، الذي أصاب حتى الآن الأشخاص وأودى بحياة العشرات».

ويقع مختبر «CureVac» الألماني، في مدينة توبنغن في جنوب غرب البلاد، وهو واحد من المختبرات الكبرى حول العالم التي تعمل على إيجاد لقاح لفيروس (كوفيد 19)، ويتلقى منحاً من الحكومة الألمانية. ويدعي المختبر أنه «على بعد بضعة أشهر» من إيجاد اللقاح الناجع بعد التحقق منه سريرياً.

قضية «مبالغ فيها»

ووفقاً للصحيفة الألمانية، يحاول الرئيس الأمريكي من خلال ملايين الدولارات جذب العلماء الألمان الذين يعملون على هذا اللقاح المحتمل أو الحصول على حصرية لبلاده من خلال الاستثمار في المختبر؛ ولذا قال مصدر مقرب من الحكومة الألمانية للصحيفة إن اللقاح سيكون بالطبع من إنتاج «الولايات المتحدة فقط».

مسؤول حكومي أمريكي فضل عدم الكشف عن هويته، صرح لوكالة «فرانس برس» مؤخراً أن القضية «مبالغ فيها إلى حد كبير»، وقال: إن واشنطن تحدثت إلى أكثر من 25 شركة أدوية وأكدت أن «أي حل يتم طرحه ستتم مشاركته مع بقية العالم».

لكن الحقيقة هي أن الرئيس الأمريكي ترامب وجه دعوة شخصية لدانييل مينيشيلا الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية (CureVac) لزيارة البيت الأبيض في 3 مارس/آذار الجاري؛ لمناقشة «تطوير سريع للقاح ضد الفيروس التاجي»؛ وذلك وفقاً لبيان صحفي صدر عن هذا المختبر.

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والغريب أن مختبر «CureVac» أعلن بعد أسبوع عن مغادرة مفاجئة للرئيس التنفيذي من دون إبداء أي سبب. في غضون ذلك، أبدى الجانب الألماني اعتراضاً كبيراً على هذا الأمر، وخاصة داخل الشركة المعنية؛ لمواجهة الميول الأمريكية. وبالفعل رحب وزير الاقتصاد الألماني بقرار (CureVac) الكبير برفض العرض الأمريكي. وأكد مسؤول في الشركة، وهو فرانز فيرنر هاس، اهتمام واشنطن بالأمر؛ لكنه قال إنه لم يتم تقديم «عرض شراء».

حدود للرأسمالية

رئيس الحزب الليبرالي الألماني (FDP) كريستيان ليندنر هاجم مباشرة دونالد ترامب. وقال: «من الواضح في فترة الانتخابات، أن كل الوسائل جيدة للرئيس الأمريكي الحريص على تأمين اللقاح الأول ل«كورونا»؛ لكن مكافحة هذا الفيروس هي مهمة البشرية جمعاء ولا مجال للأنانية» أما كارل لوترباخ المسؤول في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وعضو ائتلاف الحكومة الألمانية، فقال: يجب علينا بأي ثمن منع البيع الحصري لأي لقاح محتمل للولايات المتحدة، فهناك حدود للرأسمالية.

اتهامات أمريكية - صينية

من جهة أخرى، انتشرت شائعات وتصريحات متبادلة بين الصين والولايات المتحدة حول أصل (Covid-19). واتهمت الولايات المتحدة الصين ببث «شائعات مبالغ فيها» حول أصل الفيروس التاجي، مشيرة إلى أن التنافس بين القوتين العظميين لم يتم إخفاؤه؛ بسبب الحاجة إلى محاربة الوباء.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الأمريكية مايك بومبيو في مقابلة هاتفية، ليانغ جيتشي، المسؤول البارز في الحزب الشيوعي الصيني عن السياسة الخارجية الأمريكية في هذا الشان، وعبر عن «اعتراضات أمريكية قوية» إزاء جهود بكين؛ لقيامها بإلصاق مسألة ظهور «كورونا» بالولايات المتحدة. وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن اللحظة ليست مناسبة لزرع معلومات خاطئة وشائعات مغرضة، وأن الوقت مناسب للتوحد؛ من أجل محاربة هذا التهديد المشترك.

وفي قراءة أخرى من الجانب الصيني ووفقاً لوكالة الصين الجديدة الرسمية، فإن يانغ جيتشي وجه «إنذاراً قوياً للولايات المتحدة»، محذراً من أن «أي محاولة لتشويه الصين ستكون فاشلة». وكانت واشنطن قد استدعت بالفعل السفير الصيني لدى الولايات المتحدة؛ للاحتجاج على تغريدات الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الذي كتب بأن الجيش الأمريكي هو من أدخل الفيروس إلى ووهان، المدينة الصينية التي ظهر فيها الوباء في ديسمبر/كانون الأول؛ وذلك وفقاً لمعظم العلماء الصينيين المتخصصين بالفيروسات.

وقال مسؤول أمريكي رداً على ذلك: إن نشر نظريات المؤامرة حول هذا الأمر خطر وسخيف. والصين تسعى إلى تجنب الانتقاد لدورها في ظهور هذا الوباء العالمي، من دون إبلاغ العالم. والواقع، أنه منذ أن بدء الوباء في الانتشار خارج الصين، لم تتوقف القوتان المتنافستان عن إطلاق الاتهامات المتبادلة حول مصدر نشوء الوباء.

والحقيقة أن إدارة دونالد ترامب تقلبت بين التنديد بوجود نقص مبدئي في الشفافية من الجانب الصيني، وعلامات «الثقة» من الرئيس الأمريكي تجاه نظيره شي جين بينج. ولكن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، لمنع سريع بدخول أشخاص من الصين إلى الولايات المتحدة، تسببت في انزعاج وغضب بكين. فضلاً عن ذلك زكى مايك بومبيو هذا الانزعاج من خلال التحدث عن «فيروس ووهان» أو «الفيروس الصيني»؛ لاستحضار حادثة الفيروس السابق «سارز CoV - 2»؛ وذلك خلافاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وقال وزير الخارجية الأمريكي في تعليق له على «تويتر» يوم الاثنين الماضي: يجب على بكين الاعتراف بدورها، ويجب عليها المشاركة في الحل.

وفي الوقت الذي تحاول فيه القوى الغربية الكبرى التنسيق في إطار مجموعة السبع للدول الصناعية، تشدد الولايات المتحدة على أن الاتحاد العالمي لن يضع حداً للتوترات مع العملاق الآسيوي، الذي تعده كأول منافس استراتيجي على المدى البعيد.