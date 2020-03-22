الصين من دون إصابات لليوم الثالث.. ونيويورك «منطقة كوارث»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”، وكالات

تتسارع الإجراءات الدولية في مواجهة اجتياح فيروس كورونا للغالبية الساحقة من دول العالم، فيما أكدت السلطات الصينية خلو البلاد من أي إصابة بفيروس كورونا محلية لليوم الثالث على التوالي وحافظت كوريا الجنوبية على مسار تنازلي في حالات الإصابة، وقالت تقارير إن عدد الوفيات حول العالم يتخطى 12 ألف حالة. ومع تفاقم الوضع في الولايات المتحدة، أعلن الرئيس دونالد ترامب مدينة نيويورك منطقة كوارث، بعدما وصل عدد الإصابات في المدينة إلى 3 آلاف إصابة، وأعلن نائبه مايك بنس أنه سيخضع للفحص الطبي بعد تأكد إصابة مساعده بالفيروس.

واستمرت وتيرة الزيادات المضطردة لحجم الإصابات والوفيات في أوروبا، وسجلت إيطاليا نحو 800 وفاة جديدة بكورونا في عدد غير مسبوق في يوم واحد، كما سجلت 6557 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وفي المنطقة العربية، حذرت هيئة كبار العلماء في السعودية من مغبة مخالفة إجراءات الوقاية التي أصدرتها السلطات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها، وذلك في وقت سجلت 8 حالات تعافي مقابل 48 إصابة جديدة. وقررت السلطات المصرية تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة وإغلاق كافة المساجد والكنائس لحين إشعار آخر. وكلف رئيس الوزراء اللبناني الأجهزة العسكرية والأمنية بإعداد خطط إضافية لضمان التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، بينما حذر وزير الصحة من الوصول إلى نفق مظلم إذا لم يلتزم الناس بإجراءات الحجر الصحي.