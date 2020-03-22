الجيش الليبي يستهدف الميليشيات.. وطائرة تركية تقصف المدنيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قوة الاحتياط بالقيادة العامة للجيش الليبي، أمس السبت، عن استهداف قوة لمرتزقة أجانب في محور العزيزية جنوبي غرب العاصمة طرابلس، فيما أكد مدير المركز السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، ارتفاع عدد قتلى مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 143 شخصاً.

وقال المسؤول الإعلامي بقوة الاحتياط بالقيادة العامة للجيش الليبي أبوبكر أدويهش إن سرية المدفعية بتوجيهات مباشرة من اللواء المبروك سحبان استهدفت تحركات المرتزقة الأجانب، جنوب غربي العاصمة طرابلس بمحور العزيزية.

وأضاف، في تصريح ل«العين الإخبارية»، أن الميليشيات حاولت التقدم لاستعادة أجزاء من منطقة العزيزية مدعومة بمرتزقة من جنسيات إفريقية بقيادة الميليشياوي أسامة الجويلي، إلا أنها أجبرت على التراجع بعد استهداف طليعتهم بالمدفعية.

وتنتشر في صفوف الميليشيات قوات مختلفة من المرتزقة من جنسيات متعددة، بعضهم جلبتهم تركيا وبينهم متطرفون، وآخرون من جنسيات إفريقية من متطرفي بوكو حرام، ومهاجرون غير شرعيين يقاتلون من أجل الارتزاق، انتشروا في ليبيا منذ 2011 وشاركوا في تدمير البنى التحتية للجنوب والهلال النفطي.

من جانب آخر، قال مصدر عسكري ليبي إن طائرة تركية بدون طيار استهدفت منازل المدنيين غربي وسط طرابلس.

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وأوضح المصدر، أن القذائف التي أطلقتها الطائرة المسيرة أصابت 7 منازل مدنيين وسببت أضراراً، فضلاً عن إصابة امرأة وفتاة شمال غربي العاصمة.

كما أشار المصدر إلى سقوط قذائف على منطقة بوابة الجبس، بالقرب من منطقة السراج غرب وسط طرابلس.

من جهة أخرى، أكد مدير المركز السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، ارتفاع عدد قتلى مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 143 شخصاً.

وقال عبد الرحمن، ل«بوابة إفريقيا الإخبارية»، إن حصيلة الخسائر البشرية في صفوف مرتزقة أردوغان في ليبيا تواصل الارتفاع لتبلغ 143 مقاتلاً بعد وصول نحو 14 جثة جديدة للمقاتلين إلى مناطق نفوذ الأتراك في ريف حلب الشمالي، مشيراً إلى أن القتلى الجدد ينحدرون من تدمر وسلقين والبوكمال والباب.

وأشار عبد الرحمن، إلى أن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات بمحاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.(وكالات)