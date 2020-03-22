تدمير وكر لـ«داعش» في جبال حمرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس السبت، أن طائرات «إف 16» دمرت وكراً لتنظيم «داعش» في جبال حمرين.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، إن مقاتلات الجيش العراقي من طراز «إف 16» دمرت أمس، وكراً يضم بداخله عناصر لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين. وأضاف أن الغارة أدت إلى مقتل من كانوا بداخل الوكر.