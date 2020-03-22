شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير وكر لـ«داعش» في جبال حمرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”
أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس السبت، أن طائرات «إف 16» دمرت وكراً لتنظيم «داعش» في جبال حمرين.
وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، إن مقاتلات الجيش العراقي من طراز «إف 16» دمرت أمس، وكراً يضم بداخله عناصر لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين. وأضاف أن الغارة أدت إلى مقتل من كانوا بداخل الوكر.
كانت هذه تفاصيل خبر تدمير وكر لـ«داعش» في جبال حمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.