«إسرائيل» تستغل الوضع العالمي الطارئ لفصل القدس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن مدينة القدس تتعرض لسلسلة استفزازات وانتهاكات تقوم بها سلطات الاحتلال «الإسرائيلي»، مستغلة الوضع العالمي الطارئ في مواجهة فيروس كورونا، فيما أقام مستوطنون متطرفون كرفاناً ونصبوا خياماً بالأغوار الشمالية التي وعد رئيس حكومة تصرف الأعمال بنيامين نتنياهو بضمها.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، الصادر أمس السبت، إنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمحاولة كسب الحرب الدائرة مع فيروس كورونا، تنشغل الحكومة «الإسرائيلية» بمشاريع تستهدف فصل القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وربط مستوطنة «معاليه أدوميم» بشكل خاص مع باقي المستوطنات الأخرى جنوب القدس، مشيرة إلى أنه بات واضحاً أن حكومة الاحتلال بصدد حسم مصير القدس وعزلها عن محيطها من القرى والمدن الفلسطينية، بعد أن بدأت في إقامة الجدار الأسمنتي بدل الأسلاك الشائكة لفصل منطقة الشيخ سعد عن قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة في إطار مسار الجدار.

وذكر التقرير أن المستوطنين يواصلون، بحماية الجيش، تجهيز شارع زعترة - حوارة الجديد، الذي يبلغ طوله 7 كيلومترات، للربط بين المستوطنات المقامة في محافظتي نابلس وسلفيت، في إطار خطة التشجيع الحكومي «الإسرائيلي» لتعزيز الاستيطان الديني في مناطق شمال الضفة الغربية. وأشار المكتب إلى أن المحاكم «الإسرائيلية» ترفض استلام شكاوى المواطنين أصحاب الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، بذريعة أنها لا تستقبل أي بريد باليد بسبب كورونا. وتابع تقرير المكتب أن المستوطنين الذين تحميهم قوات الجيش، يستغلون الظروف التي تمر بها البلاد والاحتياطات التي يتخذها المواطنون في مواجهة الفيروس، ويمارسون العربدة، وتخريب ممتلكات الفلسطينيين.

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في غضون ذلك، اندلعت مواجهات قرب المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية بين شبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال تعمدت إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع قرب المنازل القريبة من المواجهات.

وفي سياق متصل، أقام مستوطنون متطرفون، كرفاناً ونصبوا خياماً قرب البؤرة الاستيطانية، المقامة على أراضي المواطنين في خلة حمد بالأغوار الشمالية. وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين المتطرفين يستغلون الظروف الحالية لتوسعة البؤر الاستيطانية في المنطقة، مشيرة إلى أنهم أقاموا خياماً ونصبوا كرفانات مؤخراً في محيط البؤر الاستيطانية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المستوطنين كثفوا اعتداءاتهم على الرعاة وملاحقتهم في مختلف مناطق الأغوار بشكل شبه يومي.

(وكالات)