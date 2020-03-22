كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين في البحر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت كوريا الشمالية أمس السبت، ما بدا أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى قبالة ساحلها الشرقي، في آخر حلقة من سلسلة عمليات إطلاق مشابهة قامت بها بيونج يانج، في وقت يحاول فيه العالم جاهداً التعامل مع فيروس كورونا المستجد، وهو ما اعتبرته جارتها الجنوبية أمراً «يفتقر للياقة».

ودان الجيش الكوري الجنوبي عمليات الإطلاق، ووصفها بأنها «غير مناسبة على الإطلاق، بالنظر إلى الوضع الصعب الذي يشهده العالم جراء كوفيد 19. نناشدهم التوقف فوراً».

وقالت سيؤول، إن الصاروخين انطلقا حوالي الساعة 6:50 صباحاً بالتوقيت المحلي من حول سونتشون في إقليم بيونجان الشمالي، وسقطا في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. وتقع سونتشون إلى الشمال مباشرة من بيونج يانج قرب الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية.

وقبيل عملية الإطلاق، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن مجلس الشعب الأعلى الذي يعتبر واجهة تصادق على القرارات، سيلتئم في 10 أبريل/نيسان المقبل. وأفاد محللون بأن نحو 700 مسؤول سيجتمعون في مكان واحد بهذه المناسبة، في حين تم حظر تجمعات مشابهة في أجزاء عدة من العالم لمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أمس السبت، أن كيم أشرف على «مباراة إطلاق مدفعية» بين وحدات الجيش أول أمس الجمعة، ونشرت صوراً له إلى جانب ضباط من الجيش، ولم يكن أي منهم يضع الأقنعة الواقية على وجهه.

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وأكدت وزارة الدفاع اليابانية، تجربة الصواريخ الكورية الشمالية. وواجهت القيادة في بيونج يانج على مدى عقود، انتقادات المجتمع الدولي لوضعها الإنفاق العسكري والنووي أولوية بدلاً من الإنفاق على مواطنيها حتى أثناء فترة المجاعة. وتعتبر بيونج يانج الإنفاق العسكري ضرورة أمنية لمواجهة ما تصفه ب«العدوان الأمريكي». وتخضع لحزمة عقوبات على خلفية برنامجها النووي والصاروخي. وخف بريق أمل أي اختراق بعد لقاءات زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثر إخفاقهما في التوصل إلى أي تقدم جوهري بشأن نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وقال الأستاذ في جامعة إيوها في سيؤول، ليف إيرك إيزلي، إنه من خلال التجربة الصاروخية الأخيرة «تواصل بيونج يانج استراتيجيتها الدولية المتمثلة في تطبيع اختباراتها الصاروخية».

ورأت الخبيرة في الشؤون الكورية الشمالية، راشيل مينيونج لي، أن «بيونج يانج لن تجازف بعقد حدث سياسي على هذا المستوى الواسع، لو لم يكن النظام واثقاً من إمكانية منع أو احتواء انتشار فيروس كورونا».

وتأتي تجربة بيونج يانج الأخيرة، بعد واقعتين مشابهتين هذا الشهر عندما أطلقت صاروخين قصيري المدى، وعدداً من المقذوفات، ما دفع الولايات المتحدة والصين إلى مناشدتها العودة للمحادثات الخاصة بإنهاء برامجها النووية والصاروخية.

(أ ف ب)