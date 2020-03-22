الصين بلا إصابات لليوم الثالث وتراجع العدوى في كوريا الجنوبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لليوم الثالث على التوالي، لم تسجل الصين أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، لكن السلطات الصحية أعلنت عن 41 إصابة إضافية «مستوردة» وهو رقم قياسي ليوم واحد حتى الآن. وسجلت كوريا الجنوبية 147 حالة إصابة جديدة، لتواصل مساراً نزولياً في تسجيل حالات الإصابات اليومية، وفي المقابل استمر تصاعد الإصابات والوفيات في أوروبا والولايات المتحدة مع بقاء إيطاليا وإسبانيا في صدارة الدول المتضررة.

وفرضت الصين حجراً صحياً على كل الوافدين لتفادي انتقال العدوى، وقامت باعتقال حوالي 500 شخص لرفضهم الالتزام بإجراءات الوقاية أو إعاقتها، وقدمت شحنات من الأقنعة الواقية الى اليونان قدرت بنصف مليون قناع. واستمرت المخاوف في كوريا الجنوبية من تفش جديد جراء التجمعات الصغيرة والوافدين من الخارج رغم تراجع نسبة الإصابات الجديدة. وذكرت السلطات أنه تم حتى الآن رفع الحجر الصحي عن 2612 شخصاً بعد أن تعافوا بالكامل بزيادة قدرها 379 شخصاً.

وأعلنت السلطات في كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان عن قيود جديدة تستهدف منع انتشار الفيروس مع تصاعد عدد حالات الإصابة في آسيا الوسطى. وعلقت باكستان كل الرحلات الجوية لمدة أسبوعين وطالب المسؤولون المواطنين البقاء في منازلهم بعد أن سجلت البلاد ثالث حالة وفاة وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 534.

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وفي أوروبا حيث يخضع مئات الملايين من الأشخاص لعزلة في بيوتهم، أعلنت سلطات إقليم لومبارديا الإيطالي تسجيل 550 حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية، لتتجاوز حصيلة ضحايا الوباء في الإقليم ثلاثة آلاف شخص. وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد خلال يوم واحد من 1002 إلى 1326 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين من 19980 إلى 24926 شخصاً.

وحثت بريطانيا مواطنيها على التحلي بالمسؤولية عند شراء المواد الغذائية والتوقف عن تخزينها حتى يكون لدى العاملين في مجال الصحة ما يكفيهم أثناء أعمال المقاومة. وأعلنت السلطات الفرنسية، حظر التجوال في بعض المدن، فيما تعتزم تشديد القيود على الخروج من المنازل. وارتفع عدد المصابين في سويسرا خلال الساعات ال24 الماضية بنحو 25% وتجاوز ستة آلاف شخص. كما سجلت سويسرا 13 وفاة جديدة، لتبلغ حصيلة الضحايا 56 شخصا. وأكدت فنلندا أول حالة وفاة. وسجلت هولندا 30 وفاة وأكثر من 600 إصابة. من جانبها أعلنت روسيا شفاء 8 مواطنين في العاصمة الروسية موسكو، وأنه تم إخراجهم من المشفى المعد كحجر صحي، بعد إصابتهم بالفيروس من جهات مجهولة.

وندد الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك بالسلوك «القومي» الذي تتبعه دول الاتحاد الأوروبي في مكافحة انتشار الفيروس، داعياً إلى المزيد من التعاون. وأكد أن «الحلول الوطنية الرسمية لن تكون مجدية على المدى البعيد حيال فيروس عالمي». وحذر من أن هذه الأزمة «تهدد بضرب قيم الاتحاد الأوروبي: التضامن والانفتاح والتسامح». وصادقت المفوضية الأوروبية، على الخطة الفرنسية التي تؤمن قروضاً مصرفية للشركات المتضررة وتصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليار يورو.

وفي واشنطن، اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب مدينة نيويورك منطقة كوارث بعد وصول حجم الاصابات الى 3 الف، وقال ترامب: «نعمل على اعتماد قوانين إضافية لمساعدة الشركات والأعمال الصغيرة والعائلات التي تواجه مصاعب».ذكر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، أن حزمة الإجراءات لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها تريليوني دولار. ومع فرض الحجر في نيويورك وكاليفورنيا وولايتي نيوجيرسي وإيلينوي، بات على أكثر من 85 مليون شخص ملازمة بيوتهم.