شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 48 حالة مصابة بكورونا في ست دول عربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”، وكالات

أعلنت ست دول عربية، عن تماثل 43 حالة للشفاء من فيروس كورونا، وشددت هيئة «كبار العلماء» بالسعودية على الالتزام التقيد بتعليمات الوقاية، في حين عززت مصر إجراءاتها وأعلنت إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية وإيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتاً في المساجد بالتزامن مع غلق جميع الكنائس.

وسجلت السعودية 48 إصابة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الى 392، فيما أفادت برصد 8 حالات شفاء خلال الفترة ذاتها، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16.

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة باسل الصباح، أمس، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة. كما سجلت سلطنة عمان 4 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الحالات إلى 52 حالة حتى أمس. وأكدت وزارة الصحة العمانية عبر حسابها على «تويتر»، تماثل 13 حالة للشفاء.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة أمس عن تعافي 13 حالة إضافية من المصابين بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية في المملكة إلى 125 حالة حتى الآن. وسجلت البحرين أصغر حالتي إصابة بكورونا، لشقيقتين تبلغ إحداهما أربع سنوات والثانية ثماني سنوات.

اعتقال 202 مخالف للطوارئ في العراق

وأعلن المكتب الإعلامي في دائرة صحة محافظة النجف العراقية، أمس، تماثل اثنين من المصابين بالفيروس للشفاء، في حين أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا.وأشارت إلى أن مجموع الإصابات الكلي بلغ 208 إصابات والوفيات 17 حالة.

وبعد مناشدة الرئاسات الثلاث العراقيين الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة لاسيما لجهة تجنب التجمعات وعدم الاختلاط، والبقاء في المنازل، وسط عدم التزام من قبل العديد من المواطنين، أعلنت عمليات بغداد مساء الجمعة أنه تم القبض على 202 مخالف لقرار حظر التجوال.

الأزهر: «صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات»

في الأثناء، أعلنت مصر أمس إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية وإيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتاً في المساجد بالتزامن مع غلق جميع الكنائس في إطار مجموعة من التدابير الاحترازية لمنع تفشي كورونا شملت أيضا تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات الى ما بعد 30 مايو/‏ أيار المقبل.

وقرر شيخ الجامع الأزهر أحمد الطيب، أمس، إيقاف صلاتي الجماعة والجمعة لمدة أسبوعين بالجامع الأزهر، لحين وقف انتشار الوباء، وانطلاقاً من القاعدة الشرعية «صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات».

ويأتي قرار الأزهر، في وقت سجلت فيه مصر 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 285، الجمعة.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن شخصاً آخر توفي متأثراً بالمرض ليرتفع عدد الوفيات إلى ثمانية.

تونس تحذر من الاستهتار بالحجر الصحي

وأعلنت تونس أمس تسجيل ست إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 60 حالة، فيما حذرت من أنها «على حافة خطيرة إذا ما استمر الاستهتار» بالحجر الصحي.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس تسجيل سبع إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة الى 86 إصابة.

Advertisements

ووفق إحصائية للوزارة تم تسجيل ثلاث وفيات فيما تماثلت حالتان للشفاء من مجموع الإصابات المعلن عنها حتى الآن فيما تم خروج 385 حالة بعد خضوعها للتحاليل المخبرية. وأعلنت السلطات المغربية وقف عمل القطارات إعتباراً من غد الأثنين.

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل 44 إصابة و3 وفيات جديدة بالفيروس خلال الساعات ال24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس من 95 حتى 139 حالة.

إصابة وزير لبناني سابق

وفي لبنان طلب رئيس لجنة الصحة في البرلمان، النائب عاصم عراجي، أمس، إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، حيث أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 24 حالة جديدة في يوم واحد، وقال إنه يطالب بذلك بسبب عدم التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم.

وأعلنت الوزيرة اللبنانية السابقة فيوليت خير الله، زوجة السياسي الطرابلسي محمد الصفدي، الذي كان مرشحاً لتولي رئاسة الوزراء مؤخراً، عن إصابته بالفيروس.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، عدم وجود أي إصابات بالفيروس بين اللاجئين في لبنان حتى الآن.

سوريا تعلق العمل في الجهات العامة

وطلبت الحكومة السورية إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية في جميع المحافظات وتعليق العمل في الجهات العامة بدءاً من اليوم الأحد.

وفي اليمن، قال وزير الصحة، ناصر باعوم، إنه تم إخضاع جميع الوافدين إلى البلاد للفحوص، ولم يتم تحديد أي إصابة.

وأصدرت سلطات البلاد حزمة قرارات لمكافحة الفيروس، أبرزها تعليق الرحلات الجوية كافة لمدة أسبوعين.

وفي ليبيا، قال رئيس المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، إن البلاد خالية من الفيروس، لكنها ليست في وضع يؤهلها لمواجهته.

توقيف مدون في موريتانيا نشر شائعات

وفي أول عملية اعتقال من نوعها، أوقف القضاء الموريتاني الناشط «محمد نزيلو» الذي نشر تدوينات على حسابه على موقع «فيسبوك» حول كورونا زعم في بعضها «تفشي الوباء في موريتانيا»، و«توقعاته أن يطال 75% من السكان».

توقيف 155 شخصاً في الأردن خالفوا حظر التجول

وفي الأردن، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز أمس «سنواجه كورونا معاً وننتصر للحياة إن شاء الله».ودخل قرار حظر التجول صباح أمس في الأردن حيز التنفيذ، وانطلقت صفارات الإنذار إيذانا ببدء وقف التنقل بين المدن على مستوى المملكة للحد من حركة السكان البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة في إطار المساعي لمنع انتشار كورونا.وأعلن الأمن العام توقيف 155 شخصاً، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

إلى ذلك، باشرت أمانة عمان رش الشوارع والمحال في العاصمة لتطهيرها بعد فرض الحظر.