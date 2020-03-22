«خلك في البيت»

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الحرص الشديد من القيادة الحكيمة على سلامة أبناء شعبها وضيوفهم المقيمين إلى جوارهم وزوار البلاد وضيوفها، في مواجهة انتشار وباء كورونا في معظم دول العالم، قابلناه وشعبنا بالشكر والعرفان بالجميل، خاصة بعد تأكيداتها الحاسمة أن الغذاء والدواء خط أحمر ولا مجال للمساس بهما أو بكميات توفرهما للجميع. وقد قابل العالم أجمع تصديها الحازم للفيروس ومساعداتها المتنوعة للدول التي بدأت تئن من وطأة انتشار هذا الوباء وما خلّف من أرواح وإصابات، بالشكر والعرفان والامتنان والاعتراف بدورها الكبير في المواجهة مقارنة بغيرها من الدول التي تمتلك إمكانات لكنها تتفرج كأنها أمام عرض مسرحي.

وتجلى حرص القيادة علينا في حزمة من الإجراءات والخطوات الضرورية لمنع انتشار الوباء، أهمها ضرورة البقاء في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة، وضمن ضوابط منها عدم الاحتكاك مع أحد، والبعد عن التجمعات ما أمكن، فالفيروس لا قيمة له ولا خطورة منه إن لم يجد من «يتعلق» به وينقله إلى غيره.

وحرصاً على أبنائنا الطلبة في جميع المراحل الدراسية، في التعليم العام والجامعي، الحكومي والخاص، فقد توقفت الدراسة مؤقتاً وتمت الاستعاضة عن الانتظام في المدارس بالتعليم عن بعد، الذي يبدأ تطبيقه اليوم الأحد بعد مرحلة تجريبية مبشرة بالخير، ولجأت جهات العمل على مستوى المجتمع كله إلى تطبيق نظام العمل عن بعد لكل الموظفين القادرين على إنجاز مهامهم من بيوتهم، منعاً للاحتكاك، وللتضييق على الفيروس ومنع انتشاره والقضاء عليه نهائياً.

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لكن، يبدو أن كل هذا المشهد الذي تقدم فيه الدولة تضحيات جمة لحماية الناس، لم يستوعبه البعض الذين ما زالوا يمارسون حياتهم المعتادة وكأن لا شيء يحدث من حولهم، وبإصرار غريب، وغير مفهوم.

الذين يتجولون في الأماكن العامة وبالقرب من الشواطئ والحدائق وداخل مراكز التسوق المزدحمة وفي الأسواق، ويفترشون البساط الأخضر يتسامرون، هؤلاء يسبحون وسط التيار الذي سيغرقهم، أو يكونون في وضع معرضين فيه لخطر الغرق، إذا استمروا على استهتارهم وعدم وعيهم.

هؤلاء بكل بساطة يضعفون من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة رغم قوتها ومناعتها، لأنهم يعرضون أنفسهم لخطر احتمال الإصابة وكذلك الذين يحتكون بهم لاحقاً، وهذا ليس في مصلحتنا جميعاً.

يجب أن نبقى في بيوتنا، ونعيش حياتنا بهدوء وبدون خوف ولا وجل، ولكن بدون استهتار أيضاً، أو خروج للتنزه على الكورنيش، أو الجلوس حيث التجمعات الأسرية والشبابية. ولعلها فرصة لنعيد التفاعل والجو الأسري الحميم الذي افتقدناه بفعل الهواتف المتحركة والذكية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي التي أسرتنا، وعزلتنا عن أفراد أسرنا وهم يبعدون عنا بضعة أمتار، أو حتى سنتيمترات.

«خلك في البيت» شعار يجب أن نطبقه فوراً ونلتزم بتنفيذه.

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