خبراء مال وأعمال: دعم البنوك للاقتصاد خطوة إيجابية لصيانة الاستقرار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

اتفق خبراء مال واقتصاد على أهمية خطوات الدعم التي أعلنتها بنوك الدولة، وخطة الدعم التي وضعها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز النمو الاقتصادي، ولدعم عملاء البنوك من الأفراد والشركات في هذه المرحلة، التي يواجه فيها اقتصاد الإمارات والاقتصاد العالمي بصفة عامة التداعيات الصعبة والمتسارعة لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، الذي خسر معه أفراد عملهم ومصدر رزقهم، وتعرضت شركات لإغلاق كلي أو جزئي لأعمالها.

قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات لدى مجموعة «الظبي كابيتال»، إن هذه الخطوة مهمة جداً، وتأتي كجزء من خطة دعم شاملة تقوم بها الحكومة والرؤية الثاقبة لها حول تأثير الفيروس على الاقتصاد بشكل عام. ومن المؤكد أن أولويات الحكومة واضحة ومعروفة، وتتمثل بالدرجة الأولى في سلامة الأفراد والبلاد، وبالتالي تأخذ هذه الأولوية حتى لو أدى ذلك إلى توقف بعض قطاعات الأعمال لفترة محددة لصيانة أرواح الناس والحفاظ على صحتهم.

أمر مشجع

أضاف ياسين قائلاً، إن تعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لبنوك دبي وتحركها معاً أمر مشجع، ويبرز الهدف الواضح لها، وهو تخفيف الضغوط الموجودة اليوم على قطاعات الأعمال، سواء الشركات الكبيرة والمتوسطة وحتى الأفراد الذين يواجهون بدورهم تحديات نتيجة توقف أعمال بعض القطاعات، ومنح البعض إجازات غير مدفوعة الراتب أو حتى الذين خسروا عملهم، وبالتالي ما يبرز أهمية توفير الدعم لهم.

وقيام البنوك والحكومة بدعم هذه الفئات بما فيه من تضحية بالأرباح، إنما يصب في صالح منظومة النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وأكد أن هذه الخطوات ممتازة وسترفع الضغوط عن الاقتصاد، وستثبت أن البنوك شريك حقيقي للعملاء في السراء والضراء وليس فقط في السراء.

وقال خبير إدارة الأصول طارق قاقيش، إن الخطوة من دون شك إيجابية، وتسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد، وستكون ركيزة مهمة في معالجة التحديات التي تواجهها قطاعات الأعمال والأفراد على حد سواء نتيجة تفشي فيروس «كورونا»، وما يخلفه من تبعات على الاقتصاد بقطاعاته المختلفة.

ولفت إلى أن استمرار التدفقات النقدية يعد الأهم، ليس فقط في الإمارات، وإنما على مستوى العالم ككل، ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تعزيز استمرارية التدفقات. وقال إن الوضع الراهن مؤقت، ومن المهم وجود هذه الآليات لتكون الطريق ممهدة أمام البنوك والاقتصاد للعودة للنمو، وبإيقاع سابق لمرحلة ما قبل الأزمة. وأكد أن البنوك تتمتع بملاءة مالية عالية، وبالتالي لن تتأثر جراء خطة الدعم.

من جانبه قال الخبير المالي وضاح الطه، إن هذه الخطوة كانت متوقعة بعد إعلان مصرف الإمارات المركزي خطته لدعم عملاء القطاع المصرفي، وأضاف قائلاً إن البنوك هي المقرض الرئيسي للأفراد والشركات في الإمارات، وبالتالي يقع على عاتقها دور كبير في دعم وصيانة استقرار الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة.

لفت إلى أن البنوك بما تتمتع به من ملاءة مالية مرتفعة قادرة على دعم الأعمال بصورة غير تقليدية، من خلال عدم تسييل الأسهم المقدمة لها كضمانات على القروض في هذه المرحلة، مع تراجع قيمة هذه الضمانات عن قيمة القرض الأصلية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار أسواق الأسهم في الدولة، والتي تعاني جراء تسييل أسهم الضمانات، إلى جانب بيع الهامش والبيع على المكشوف.

وقال إن البنوك لها دور محوري، وتتمتع برسملة قوية ودورها في المنظومة الاقتصادية أساسي، ما يعني أنها قادرة على المساهمة وبشكل فعال في صيانة استقرار الاقتصاد في هذه المرحلة الصعبة.

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بصمة اقتصادية

من جهته أكد الخبير المالي عميد كنعان أن دبي ما زالت تضع بصماتها الاقتصادية ذات الطابع الإنساني لتكون المتفردة والمبادرة كما عودتنا دائماً، ولتكون كعهدها القدوة بوضع خارطة طريق لإيجاد حلول اقتصادية فعالة لعبور هذه الفترة الحرجة، وفاءً منها للمقيمين ولأبنائها دون تمييز. وقال إن هذه الخطوة تخفف من وطأة الوضع والأحداث المتسارعة التي تزيد الأعباء على كاهل الجميع. وأضاف أن هذه الإجراءات ستساعد عملاء البنوك من شركات وأفراد على تجاوز هذه المرحلة.

ولفت إلى أنه من المبكر الحكم على كفاية هذه الإجراءات في مواجهة الأزمة وإن كانت الحاجة سوف تستدعي المزيد من التدابير.