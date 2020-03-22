لنغلّ أيدينا عن وجوهنا

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محدّثكم هو واحد من الذين يكثرون لمس وجوههم، ولا سبب واضحاً لذلك. إنها فقط قوة العادة. وأحسبني واحداً من كثيرين مثلي، يفعلون الشيء نفسه. نرفع أيدينا نحو وجوهنا لشعورنا بأن «حكة» ما حول عيوننا أو أنوفنا وغيرها، ونضع أيدينا على خدودنا أو ذقوننا ونحن مستغرقين في التفكير في أمرِ ما، أو هكذا يتراءى لنا، أو نستمع إلى محاضرة أو إلى شخص يحادثنا، وعلى ذلك قس الكثير.

عودوا إلى الروايات والقصص القصيرة والمسرحيات والأفلام ستجدون الأمر نفسه. ما أكثر ما ستصادفنا في الأدب عبارات من نوع: «وضع يده على خده واستغرق في تأمل عميق»، «كانت تفرك عينيها لشعورها بحرقة ما فيها حين رنّ جرس الهاتف».. إلخ. بالمثل حاولوا أن تتذكروا المسرحيات والأفلام التي شاهدتموها فسوف تستعيدون الكثير من المشاهد واللقطات التي يبدو فيها البطل، أو البطلة، وهو يلمس جزءاً من وجهه، أو يفرك عينيه، خاصة عندما يكون قد صحا من النوم للتو، مثلاً.

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بعض علماء النفس يرون أن «لمس الذات هو حركات تنظيمية لضبط النفس وتنظيم الانفعالات»، وعلى لسان أحدهم واسمه داتشر كيلتنر، جاء التالي: «إن لمس الوجه قد يكون وسيلة لتهدئة المخاوف أو القلق».

مع أننا سمعنا من الأطباء أو قرأنا نصائح سابقة بأن نتحاشى لمس وجوهنا، خاصة عندما نعاني من نزلة برد، أو من التهاب في العين.. إلخ، لكن لم يخطر ببالنا أن يأتي يوم يصبح فيه لمس الوجه أو حكّ الأنف أو العين سبباً في الإصابة بوباء فتّاك كالمدعو «كورونا» الذي يطوف شبحه في شوارعنا وبين صفوفنا، مودياً بحياة الكثيرين، إذ يلتصق بأيدينا حين نلمس الأسطح في الأماكن التي نذهب إليها، وحين نرفع هذه الأيدي نحو وجوهنا يتسلل الفيروس إلى منافذ أجسادنا، الهشة تماماً أمامه، من خلال العين أو الفم أو الأنف.

أحد أهم التحذيرات التي نسمعها ونقرأها كل ساعة هي تجنب لمس وجوهنا. ويدرك مسدو النصيحة أن المهمة ليست سهلة، لأن هذه الحركة هي في الغالب الأعم لا شعورية، وتحتاج إلى درجة عالية يستحيل أن نبلغها. وقد يكون الحل، أو بعضه، في الانتظام بغسل اليدين باستمرار أو تعقيمهما بالمطهرات كما تنصح الجهات الطبية، للتخلص مما يكون قد علق بهما من فيروسات.

بالمناسبة، وأنا أكتب هذا المقال لم أستطع غلّ يدي من أن ترتفع، بين الحين والآخر، نحو وجهي، وحاولت أن أتذكر عدد مرات ذلك فأخفقت لكثرتها.

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