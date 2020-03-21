الجزائر تسيّر 7 رحلات جوية لإجلاء رعاياها من 3 دول

الجزائر/ حسان جبريل/ الاناضول

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، السبت، اعتزامها تسيير 7 رحلات لإجلاء مواطنين عالقين في 3 دول، بسبب تدابير منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة (حكومية)، في بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365، إنه "تم تخصيص 4 طائرات لنقل الرعايا العالقين في تركيا، وطائرتين لنقل العالقين في تونس، وطائرة واحدة لموسكو وفيينا".

في السياق، قال مصدر في الشركة للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إنه تم تخصيص 4 طائرات ذات سعة 360 مقعدا، لنقل الجزائريين العالقين في مطار مدينة إسطنبول التركية، السبت.

وأشار المصدر، إلى أن هناك أكثر من 1100 جزائري عالقين منذ أيام في مطار إسطنبول.

ومنذ يومين انتشرت مقاطع فيديو على المنصات الاجتماعية، تظهر عددا من الجزائريين عالقين في مطار اسطنبول، وهم يوجهون نداءات للسلطات لإجلائهم بعد توقف الرحلات الجوية.

وقبل نحو أسبوع، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى الجزائر، لتفادي انتشار الفيروس، ما عدا رحلات نقل السلع والبضائع.

Advertisements

وتعهد تبون بإجلاء جميع الجزائريين أينما كانوا الذين علقوا جراء وقف حركة الملاحة الجوية.

والجمعة، حطت نحو 10 رحلات في عدة مطارات جزائرية أجلت عالقين في فرنسا (باريس وليون ومرسيليا) ودبي الإماراتية، والدار البيضاء المغربية، ولندن عاصمة بريطانيا.

وأطلقت السلطات الجزائرية عمليات إحصاء لرعايها العالقين في الخارج بالتنسيق مع سفاراتها وقنصلياتها والوكالات التجارية للخطوط الجزائرية.

وحتى الجمعة، قالت الداخلية الجزائرية، إنه تم احصاء 2828 جزائريا معني بالإجلاء من عدة دول.

وسجلت الجزائر حتى السبت، 12 وفاة بالفيروس، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 95، حسب وزارة الصحة.

وحتى ظهر السبت، أصاب كورونا حوالي 279 ألف شخص حول العالم، بينهم أكثر من 11 ألفاً و500 وفاة، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بمافيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.