بذكرى "معركة الكرامة".. ملك الأردن يشيد بجهود جيشه ضد كورونا

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أشاد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، السبت، بجهود القوات المسلحة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، معتبرا ذلك امتدادا لدورها في "معركة الكرامة" ضد إسرائيل قبل 52 عاما.

ويصادف السبت، ذكرى "معركة الكرامة" التي وقعت في 21 مارس/ آذار 1968، بين الجيش الأردني وجيش التحرير الفلسطيني من جهة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.

وفي تغريدة عبر تويتر مع بداية تطبيق حظر التجوال في البلاد قال الملك: "في صباح معركة الكرامة قبل 52 عاما، سطر جنودنا النشامى أسمى معاني التضحية والإخلاص والبطولة".

وأضاف: "واليوم أرى أحفادهم من حملة الشعار يقفون شامخين لإعلاء قيم الكرامة وحماية شعبنا من وباء فيروس كورونا، فهم امتداد لتضحيات أجدادهم، أفاخر بكم الدنيا فقد رفعتم رؤوس الأردنيين عاليا".

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وتُوجت المعركة آنذاك، بانتصار الأردنيين والفلسطينيين على الجيش الإسرائيلي، بعد محاولة الأخير احتلال نهر الأردن.

ومع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في البلاد، دخل الجيش الأردني على خط المواجهة، حيث أغلق العاصمة عمان وبقية المحافظات، أمام حركة الدخول والخروج، وبدأ تطبيق حظر التجوال اعتبارا من السبت.

وسجلت المملكة حتى اليوم 85 إصابة بفيروس كورونا، بينها حالة شفاء واحدة.

وحتى ظهر السبت، أصاب كورونا حوالي 279 ألف شخص حول العالم، بينهم أكثر من 11 ألفاً و500 وفاة، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بمافيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.