كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في تونس إلى 60

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية، السّبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المُصابين في البلاد إلى 60.

وقالت نصاف بن علية، المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إنه "تم إجراء 126 تحليلا مخبريا، الجمعة، كانت نتائج 6 منهم إيجابية (مصابة بالمرض)".

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وذكرت بن علية، أن إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 60 حالة، 10 منها لأشخاص غير تونسيين يحملون جنسيات أجنبية (لم تذكرها).

وحتى ظهر السبت، أصاب كورونا حوالي 279 ألف شخص حول العالم، بينهم أكثر من 11 ألفاً و500 وفاة، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بمافيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.