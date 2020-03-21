الدفاع التركية: تحييد إرهابييْن حاولا التسلل لمنطقة "نبع السلام"

أنقرة/ محمد بوزتبه/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد إرهابيين إثنين من منظمة "بي كا كا/ ي ب ك"، حاولا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، السبت، إن القوات الخاصة التركية تمكنت من تحييد الإرهابيين بعملية ناجحة، خلال محاولتهما التسلل إلى المنطقة.

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وأشارت إلى أن الجيش التركي سيواصل اتخاذ كافة أنواع التدابير للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا؛ لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي الـ17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقب ذلك اتفاق مع روسيا في سوتشي في الـ22 من الشهر ذاته.

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