نورة البليهي.. أبنة خال الزميلة “أسماء الوليعي” في رحمة الله

أنتقلت إلى رحمة الله, “نورة البليهي” ابنة خال الزميله/ أسماء الوليعي, الكاتبه في صحفية الخليج الالكترونية. “صحيفة الخليج الإلكترونية” التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة للزميله أسماء الوليعي, ولكافة أسرة الفقيدة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون)

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