“الصحة” تعلن تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، موضحاً أن إجمالي الحالات ارتفع إلى 392 حالة، مبيناً أن الوزارة تعمل على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة كورونا.

وأضاف، خلال الإيجاز الصحفي الدوري عن آخر مستجدات كورونا في المملكة: 8 حالات جديدة تعافت، وإجمالي المتعافين وصل إلى 16 حالة.

وتابع: يجب علينا جميعاً أن نتكاتف ضد هذا الوباء، والتجمعات على كل مستوياتها خطرة جداً، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة.

وكشف أنه تم إجراء 22 ألف فحص لفيروس كورونا كانت نتائجها سلبية.

وتابع: العديد من الأرواح تُهدر بسبب التساهل والاستهتار، ويجب علينا جميعاً أن نتكاتف ضد هذا الوباء، ولا نريد أن نفقد أحداً من شبابنا، أو أن ينقلوا العدوى لآبائهم وأمهاتهم.