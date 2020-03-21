سجلت سلطات إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، أكثر من 300 حالة وفاة، ونحو خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”. وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، وفق “روسيا اليوم”؛ عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد خلال يوم من 1002 حتى 1326 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين من 19980 حتى 24926 شخصًا.

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كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم واحد فقط .. أكثر من 300 حالة وفاة وإصابة 5 آلاف بكورونا في إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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