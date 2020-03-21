شاهد .. ضبط مستودع في الرياض يعيد تعبئة معقمات مجهولة المصدر

تمكنت الجهات المختصة بالرياض من ضبط مستودع يعيد تعبئة معقمات مجهولة المصدر وأدوية منتهية الصلاحية . وبعد مداهمة الجهات المختصة للمستودع ، وجدوا براميل بها معقمات مجهولة المصدر ويتم تعبئتها بطريقة عشوائية . كما أظهرت صوراً نشرتها قناة الإخبارية ضبط أدوية منتهية الصلاحية قبل توزيعها .

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